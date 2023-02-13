DFDS'nin Cappadocia Seaways Gemisi, İskenderun'a Gidiyor

DFDS'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, DFDS olarak Pendik Limanı'ndan 13 Şubat günü yüklemeye başlamak üzere Cappadocia Seaways gemimizle İskenderun bölgesine konteyner ev, mobil tuvalet, çadır, mobil mutfak, ambulans, karavan ve benzeri tekerlekli yardım araçlarının ücretsiz taşıması yapılacaktır.

Yolcu taşımacılığı yapılmayacak olup gemi dolduğu anda yola çıkacaktır.

Cappadocia Seaways dolunca İskenderun bölgesine hareket edecektir.

Destek olmak isteyen kişi veya kurumların Pendik Limanı'na yönlendirilmesi önemlidir.

