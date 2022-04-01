Ahırkapı Açıklarında Makine Arızası Yapan Yük Gemisi Demirletildi
Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemi, kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki "ALRAQEEM" isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörünün bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-6 römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildiği kaydedildi.
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Etiketler : ahırkapı, gemi arızası
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