Galataport İstanbul’da Nostalji Rüzgarı Esecek

Galataport İstanbul, tarih ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de etkinliklerine devam ediyor. 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Nostalji İstanbul”; tarihi 1848’e uzanan şehrin en eski saat kulesi Tophane Saat Kulesi ile taçlanan Müze Meydanı’nı merkezine alarak Galataport İstanbul’un tamamına yayılacak.

“Nostalji İstanbul” kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri, 7’den 70’e Galataport İstanbul’un tüm misafirleriyle ücretsiz olarak buluşacak.

Ebru sanatından gölge tiyatrosuna uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor

“Nostalji İstanbul” kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde; Esin Çelebi Bayru, Bihter Türkan Ergül, Avedis Kendir, Dinçer Güner, Özge Ersu gibi isimler dinleyicilerle buluşacak. Türk sanat müziği ve opera sanatçısı Elif Efruze de İstanbul Şarkıları repertuarı ile “Nostalji İstanbul”da olacak. Geleneksel Gölge Tiyatrosu adı ile Hacivat ve Karagöz gösterisi açık havada yetişkinlerin ve çocukların yüzünü güldürecek. Ebru sanatının duayen ismi Ömer Faruk’un da aralarında olduğu sanatçılar hem ebru sanatını meraklılarına anlatacak hem de canlı performanslara imza atacaklar.

Bir ay boyunca sürecek etkinlikte, enstrümantal müzik eşliğinde gerçekleşecek kum sanatı gösterileri ile geleneksel ve İstanbul temalı sanat eserleri de ziyaretçilere sunulacak. Çocukların da unutulmadığı Nostalji İstanbul’da, etkinliğe özel kukla tiyatrosu ile Hacivat ve Karagöz seçkisi de küçük misafirler ile buluşacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenecek ve keman virtüözü Cihat Aşkın’a eşlik edecek Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın konseri de Galataport İstanbul’da müzikseverler ile buluşacak. Orkestra şefliğini ise Prof. Rengim Gökmen üstelenecek.

Mehmet Bali: “Nostalji İstanbul’da misafirlerimizi, İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan etkinliklerle ağırlayacağız”

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, “Tarih, kültür ve doğal güzellikler açısından dünyanın en özel noktalarından biri olan Karaköy’de bulunan Galataport İstanbul, kısa zamanda yaşamın her alanına dokunan, kültürleri buluşturan ve herkesi kucaklayan bir mahalle oldu. Ramazan ayı boyunca sürecek Nostalji İstanbul’da da tüm misafirlerimizi İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.