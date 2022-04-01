TÜRKKAPDER 63. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akbulut mesajında şunlar söyledi:

31 Mart 1959 yılında kurulan derneğimizin 63.kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutlarım. İlk Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli büyüğümüz Kapt. Zeki Kasapoğlu ve ekibinden son Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana ve ekibime kadar derneğimizde emeği geçen Yönetim Kurulu başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm dernek üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ebediyete yolcu ettiğimiz değerli meslektaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün ilke ve inkilaplarına bağlı, denizliği milli ülkümüz olarak görmeye devam eden, doğru bildiklerini savunan, tüm STK’lar ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmalarını sürdüren bir dernek yapısı ile tüm değerli yol arkadaşlarımla çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm üyelerimizin maddi ve manevi desteklerini bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bekliyor, derneğimize sahip olmaya davet ediyorum. Tüm denizcilik camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.