Ahmet Arslan Meclis Üyelerine Hitap Etti

Konuşmasına denizcilik sektörünün kaybettiği büyüklerinden bahsederek başlayan ve denizciliğin, ülke tarihinin başlangıcı, yaşam şekli, insana hizmet anlayışı, ileri teknoloji üretilen Ar-Ge merkezi, ihracat kapısı, küresel rekabet gücü, milli iradesi ve fırsat sektörü olduğunu kaydeden Arslan, “Denizcilik, ülkemizin tarihinin başlangıcıdır. İnsana hizmet anlayışımız ve ileri teknolojilerin üretildiği Ar-Ge merkezimizdir. Son dönemde kıymeti çok daha iyi anlaşılan ihracat kapımızdır. Milli üretimiyle Türkiye’nin fırsat sektörüdür. Bu yılda bize gösterdi ki, denizcilik sektörü ülkemiz adına lider sektörlerin başında gelecek ve insanımızın refahını yükselten sektör coğrafya itibariyle, küresel olarak ticaretin üssü olacak” dedi.

Denizci millet, denizci ülke vizyonuyla; denizciliğin ileriye gitmesi için ortak hedefler doğrultusunda birlikte adımlar atmanın çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Arslan, “Bu anlamda ülkemizin pruvasının neta olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Denizcilerimizin talepleri ya da küresel gelişmeler bağlı olarak denizciliğin yeni sorun ve ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bunların çözümü konusunda birçok kamu kuruluşu taraf ancak gerek Deniz Ticaret Odamız gerekse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bulundukları alanlarda koordinasyon makamı gibi birlikte çalışmakta ve çözüm üretmekte. İnşallah bundan sonrada çözüm için sizlere çok iş düşüyor. Özellikle sektörün ihtiyaçlarının tespiti fiilen içinde yaşayanlar olarak birlikte çözüm önerileriyle bakanlığa gittiğiniz sürece emin olun Bakanlık bu konuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine ihtiyaçların çözümü anlamında adımlar atacaktır” dedi.

Türk bayraklı gemilerin geçmişte liman devleti uygulamalarında kara listede olmasının sektör sahiplerini ve bürokratları çok üzdüğünü belirten Arslan, “Bugün beyaz listede prestijli bir konumda olmamız bizi memnun ediyor. Sektör temsilcileri olarak hem bu işin bürokrasisi anlamında emek verenleri kutluyor, tebrik ediyorum. Gemiadamları eğitim ve sertifikalarında kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması önemli. Bu konuda ciddi mesafeler alındı. Sektörün gemi sicilinden kaynaklı sorunlarının çözümü amacıyla ciddi düzenlemeler yapıldı. Yine kredi garanti fonu ile finans desteğinin sağlanması önemliydi” dedi.

Vira Haber