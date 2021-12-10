BIMCO’ya Yeni Analist Şefi Atandı

BIMCO yola Niels Rasmussen ile devam etme kararı aldı. Rasmussen en son Maersk Broker'da Küresel Araştırma Başkanı olarak görev yapıyordu. Niels Rasmussen bu görevi altı yıl boyunca, kuru yük, tanker ve konteyner gibi ana taşıma segmentlerine odaklanarak yürüttü. Rasmussen, bundan önce, Maersk Line'da Japonya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görevler de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki birçok farklı görevde bulundu.

BIMCO Genel Sekreter Yardımcısı Michael Lund, “Niels'in taşıma piyasası analiz ekibimize liderlik etmesinden memnunuz. BIMCO, karbonsuzlaştırma çözümlerine ve bunun etkilerine odaklanmamızı artırırken, ana taşıma segmentleriyle ilgili üç aylık raporlarını yayınlamaya devam edecek” dedi. Konu ile ilgili olarak da Rasmussen şöyle konuştu: “BIMCO'ya katılmaktan heyecan duyuyorum ve tedarik zinciri sorunlarından pandeminin neden olduğu zorluklara kadar, endüstrinin pazar gelişmeleri anlayışına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca BIMCO ekibinin geri kalanıyla çalışmayı da dört gözle bekliyorum.”

Vira Haber