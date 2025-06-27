Ahmet Yazıcı: “Denizcilikte Küresel Oyuncu Olacağız”

Son yıllarda deniz ticareti, kruvaziyer turizmi ve liman altyapısında önemli atılımlar yapan Türkiye, mavi ekonomideki payını büyütmeye devam ediyor. Kabotaj hakkının sadece geçmişte kazanılmış bir hak değil, aynı zamanda geleceğe yön veren stratejik bir vizyon olduğuna dikkat çeken Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Deniz ekonomimizin gücünü artırmak, genç nesillere denizcilik kültürünü aktarmak ve Türkiye’yi mavi ekonomide küresel bir oyuncu haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin 8.592 kilometrelik kıyı şeridiyle büyük bir denizcilik potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Yazıcı, çevre dostu limanlar ve yerli gemi projeleriyle sektörün dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini ilan ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve gururla kutlanmaya hazırlanıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için büyük anlam taşıyan bu özel gün, denizcilik sektöründe millî hâkimiyetin ve ekonomik bağımsızlığın simgesi olarak kabul ediliyor. Bu milli bayram, yalnızca bir hukuk zaferi değil, aynı zamanda Türk denizciliğinin geçmişten geleceğe uzanan vizyonunun bir nişanesi olma özelliğini de taşıyor.

Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, Kabotaj Bayramı’nın Türkiye için sadece bir kutlama değil, aynı zamanda denizcilik alanındaki stratejik hedeflerin ve milli bağımsızlık bilincinin yeniden hatırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

“Geleceğimizi Denizlerde Aramalıyız”

Türk denizciliğinin son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yazıcı, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizcilik, sadece bir sektör değil, stratejik bir zorunluluktur. Kabotaj hakkımızı korumak ve daha da güçlendirmek için denizcilik eğitimine, yerli filoya ve liman altyapılarına yatırım yapmak önceliğimiz olmalıdır. Geleceğimizi denizlerde aramalıyız” açıklamasını yaptı.

“Kabotaj Hakkı, Kruvaziyer Turizminde Güçlü Bir Geleceğin Temelidir”

Kabotaj Kanunu’nun sadece bir denizcilik düzenlemesi değil, aynı zamanda kruvaziyer turizminin sürdürülebilir büyümesi için de hayati öneme sahip olduğunu belirten Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi olan Kabotaj Bayramı, biz denizciler için tarihî bir kazanımın hatırlanmasından çok daha fazlasıdır. Bu bayram, aynı zamanda Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki potansiyelini kendi kaynaklarıyla değerlendirmesi gerektiğini hatırlatır. Kabotaj hakkı, kruvaziyer turizminde güçlü bir geleceğin temelidir.”

“Türk Denizciliğini Daha Rekabetçi Hâle Getirmeliyiz”

Yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye 169 kruvaziyer gemisiyle giden-gelen ve transit turist sayısı yüzde 52 artış gösterdiğine dikkat çeken Yazıcı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde yaşanan hareketliliğin, rekor beklentisini güçlendirdiğini ifade etti. Yazıcı, “Bu gelişmeler, deniz turizminin ülkemiz ekonomisine ve tanıtımına olan katkısını net şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için limanlarımızı güçlendirmeli, Türk denizciliğini daha rekabetçi hâle getirmeliyiz. Kabotaj hakkımız, bu gelişimin en sağlam dayanağıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber