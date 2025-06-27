Sirena Yachts’ın Amiral Gemisi Sirena 118 İç Mekanları ile Hayran Bırakıyor

Monaco Yacht Show’daki ilk tanıtımında denizseverlerden tam not alan süperyat, bu kez de tekne yaşamına duyulan derin saygıyı yansıtan iç mekanlarıyla spot ışıklarını üzerinde topladı.

Sirena Yachts’ın 300 GT altı, büyük boyutlu yeni kompozit serisinin başlangıcını temsil eden Sirena 118, üç güvertede sunduğu özelleştirilebilir iç mekanında doğayla kurulan derin ilişkiyi vurguluyor. 2026 yılında tamamlanarak suya kavuşması beklenen 36 metrelik süperyat, karakteristik dik burun yapısı ile Sirena DNA’sını yansıtırken halihazırda geniş olan gövdede kazanılan ekstra hacmin avantajını taşıyor.

Markanın birçok başarılı modelinde iş birliği yaptığı Arjantinli tasarımcı Germán Frers, bu modelin gövde mimarisini geliştirirken dış tasarımda Sirena’nın kendi tasarım ekibinin, iç mekanda ise Cor D. Rover liderliğindeki Hollandalı tasarım stüdyosunun imzası bulunuyor.

Ana güvertede tekne sahibine ayrılan geniş süit, alt güvertede bir VIP kamara ve dört adet ferah misafir kamarası yer alıyor. Süperyatın özelleştirilebilir yaşam alanının en özgün tarafı sahibine ayrılan ve iki kata yayılan ‘loft’ düzeni seçeneği sunması. Denize doğrudan erişim sağlayan dinlenme alanına spiral merdivenlerle ulaşılıyor; bu alandaki açılır kapanır yüzme platformu ile keyifte son nokta dedirtiyor.

Sofistike ve davetkar iç tasarımında kullanılan materyallerin katmanlarını doğal ışıkla vurguluyor. Krem döşemeler, açık ahşap tonları, bronz ve yansıtıcı detaylar barındıran zarif malzeme paleti, dinamik ahşap kaplamalar, entegre aydınlatma ile doğal ışığın sadeliğine odaklanıyor. Misafirler gün ışığına göre değişen bu çağdaş ve rahatlatıcı atmosferde ağırlanırken denizin dinginliğini doyasıya tadacak. Gün içinde doğadaki ışığın değişimini iç mekanda da yaşatan doğal dokular ve pastel tonlar, yumuşak dolaylı aydınlatmalarla destekleniyor. Bu ortamın yaratıcısı Cor D. Rover, üç güverteden oluşan tasarımı şu sözlerle anlatıyor: “Tasarım sürecinde müşteriyle sıkı iş birliği yapılmasına büyük önem veriyoruz. Tasarım, bireysel yaşam tarzlarını ve tercihleri yansıtan bir ‘niyetin yansıması’ bize göre. Hareketli mobilyalar ve dekorasyondaki esnek öğeler sayesinde her Sirena 118, sahibinin karakterini ve tarzını yansıtacak şekilde kolaylıkla özelleştirilebiliyor.”

Tamamı GRP olan Sirena 118’e performans açısından bakıldığında da yüksek verimliliğiyle etkiliyor. Çift MAN V12 motorla donatıldığında toplam 3.100 beygir güç üretmesinin, 16 knot azami sürate ve 11 knot seyir süratine ulaşmasının altında yüksek verimli deplasman tipi gövde yatıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak seçilebilen 3.800 beygirlik motor paketiyle azami sürati 21 knot’a kadar ulaşıyor.

Sirena Yachts CEO’su Çağın Genç, akıllı tasarım, kusursuz mühendislik ve modern estetiğin birleşimi olan süperyat hakkında şunları söylüyor: “Gelecek yıl suya indireceğimiz amiral gemimiz Sirena 118’in ilk gövdesinin inşası devam ederken, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Cor D. Rover ekibinin olağanüstü yeteneğini vurgulamaktan mutluluk duyuyoruz. Tekne yaşamına duyulan derin saygıyı ifade eden bu iç mekan, çağdaş estetiği ve keskin hatlarla birleştiren tasarım diliyle fark yaratıyor.”