Tekirdağ'da Karaya Oturan Yük Gemisi 4 Gün Sonra Kurtarıldı

Romanya'dan Cezayir'e kuru yük taşıyan 186 metre uzunluğundaki "Angy R" isimli Bahama bandıralı gemi, 25 Haziran sabahı Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. İlk belirlemelere göre, geminin kaptanının uyuyakalması nedeniyle gemi rotadan çıkarak sığ sularda karaya oturdu. Olay sonrası gemideki 22 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, bölgede çevre kirliliği oluşmadığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarında; su altı taramaları, balçık temizliği ve römorkör desteğiyle çok yönlü müdahale gerçekleştirildi. Gemiyi işleten firmanın yasal olarak tanınan 72 saatlik kurtarma süresi içerisinde başarılı olamaması üzerine resmi makamlar devreye girdi.



Vira Haber