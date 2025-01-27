Aiata, Boot Düsseldorf’ta Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

Markanın ilk modeli olan Wayfinder 38’e, deniz tutkunları büyük ilgi gösterdi. ANADOLU GRUBU, ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız olma’ vizyonuyla, 20 ülkede, 90’dan fazla üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100 bin’i aşkın çalışanıyla sekiz sektörde faaliyet gösteren çok güçlü bir yapıya sahip. Honda Marine ürünlerinin distribütörlüğüyle uzun yıllardır marin sektöründe yer alan Anadolu Motor, detaylı araştırma ve fizibilite çalışmaları sonucunda Aiata markasıyla tekne sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Aiata’nın dünya prömiyeri bu yıl, 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen, denizcilik sektörünün en prestijli fuarı Boot Düsseldorf’ta yapıldı. Dünyanın pek çok yerinden fuara gelen ziyaretçiler, Aiata’nın ilk modeli Wayfinder 38’i yakından görme fırsatı buldular.

En son teknoloji ile tekne üretimi

Aiata tekneleri, İstanbul’da Çayırova Sanayi Bölgesi’nde bulunan 20.000 metrekarelik son teknoloji ile donatımış Anadolu Motor fabrikasında üretiliyor. Yılda 250 adede kadar tekne üretim kapasitesine sahip olan fabrikada, robotik teknolojiler ve modern teknikler kullanılıyor. Aiata’nın büyük ilgi toplayan ilk modeli Wayfinder 38’in tasarımındaysa dünyanın önde gelen ödüllü tasarımcılarından Jarkko Jämsen ile çalışılarak, hem global trendleri hem de tüketici ihtiyaçlarını merkeze koyan bir anlayışla ilerlendi.

Boot Düsseldorf’ta gerçekleştirilen lansman etkinliğinde konuşma yapan Anadolu Motor Genel Müdürü Yutkun Tok; “Aiata’yı, Türkiye’nin zengin denizcilik mirası ve en son teknolojik çözümleri birleştirerek kurgularken, modern denizciliği yeniden tanımlama hedefiyle yola çıktık. Denizcilik bizim için sadece yeni bir girişim değil; geleneğimizin, deneyimimizin ve teknolojik uzmanlığımızın doğal bir evrimi. İlk modelimiz Wayfinder 38’in lansmanını ve markamızın dünya prömiyerini düzenlediğimiz 2025 Boot Düsseldorf’ta, dünyanın pek çok yerinden gelen ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaşmak bizleri gururlandırdı. Çok başarılı geçirdiğimiz fuarda misafirler, performans, konfor ve modüler tasarımı bir araya getirerek fark yaratan Wayfinder 38’i yakından görme fırsatı buldular. Wayfinder 38’in benzersiz tasarım özellikleri ve geniş donanım seçenekleriyle, her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. 2026 yılına kadar portföyümüzü 45-50 fit kategorisindeki yeni bir modelle genişletmeyi ve daha da geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmeyi planlıyoruz; bu konudaki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu tekneler de yine Aiata'nın yüksek kalite, benzersiz tasarım ve profesyonel üretim anlayışını yansıtacak” dedi.

Denizciliğe yeni bir bakış getiriyor

Aiata’nın ilk modeli Wayfinder 38, 11.57 metre uzunluğundaki walkaround tasarımı ile deniz severlere çok yönlülük, konfor ve modülerlik sunan yenilikçi bir dıştan takma motorlu tekne. İleri teknoloji ile üretilen bu model, estetik ve fonksiyonel tasarımı birleştirerek, kullanıcılarına benzersiz bir deniz deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Wayfinder 38, optimize edilmiş “step hull” tasarımı ile eşsiz deniz performansı ve konforlu bir sürüş keyfi sağlarken, 300-425 hp aralığındaki farklı motor seçenekleri ve kişiselleştirilebilir konfigürasyonlarla kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Açık ve kapalı güverte tasarımları arasında kolayca geçiş yapılmasına olanak tanıyan, kullanıcıların tercihlerini karşılayacak şekilde kişiselleştirilebilen modüler tasarımıyla Wayfinder 38, kategorisindeki diğer teknelerden benzersiz biçimde ayrışıyor.

Vira Haber