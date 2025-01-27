Çanakkale Boğazı Sisin Etkisini Yitirmesiyle Tekrar Gemi Trafiğine Açıldı
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle tekrar gemi trafiğine açıldı.
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Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.40 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle saat 13.00’te Güney-Kuzey yönlü gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale Boğazı, Boğaz, Sis
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