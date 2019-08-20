AIDA Cruises LNG destekli kruvaziyerlere yöneldi

Dünyanın ilk düşük emisyonlu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan ilk yolcu gemisi olan AIDAnova'nın kardeş gemisi için ilk çelik kesimi Meyer Werft'ın Almanya'nın Papenburg kentindeki tersanesinde gerçekleşti.

Henüz adlandırılmamış kruvaziyer gemisi 2021 baharında hizmete başlayacak ve dünyanın LNG tarafından tam olarak güçlendirilen ilk yolcu gemisi olan AIDAnova'nın kız kardeşi olarak tasarlandı. AIDA, neredeyse kükürt oksit veya partikül madde emisyonu üretmeyen her iki gemiyi inşa etmek için yaklaşık 2 milyar Avro (2,2 milyar ABD Doları) yatırım yaptı.

AIDA Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Felix Aichhorn, “2023 yılına kadar, AIDA misafirlerinin yaklaşık yarısı, daha fazla verimlilik, daha az yakıt tüketimi ve korunan kaynaklar için birçok teknik yenilikle birlikte duran, en son teknolojiye sahip LNG gemilerimizde yelken açacak” dedi.

AIDA Cruises ayrıca 2020 yılının sonunda, 14 AIDA gemisi 12'si yenilenebilir kaynaklardan gelen kıyı enerji için donatılacak. Buna paralel olarak, AIDA Cruise halen seyir halindeyken yenilenebilir kaynaklardan yakıt hücrelerinin, bataryaların ve sıvılaştırılmış gazların kullanımını da araştırıyor. Şirket, 2021'de bir AIDA gemisi üzerindeki ilk yakıt hücresi birimini test etmeyi planlıyor .

Geçtiğimiz günlerde AIDA Cruises, Alman Federal Hükümeti'nin AIDAnova'nın çevre dostu gemi tasarımı için ekolojik etiketi olan Mavi Melek'e layık görüldü.

Vira Haber