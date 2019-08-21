Costa’nın, Smeralda’sı kasımda denize indirilecek

Dünya denizlerinde kruvaziyer seyahatlerin öncü markası olan Costa Cruises, Costa Venezia’nın ardından yeni bir gemisini daha denizle buluşturmaya hazırlanıyor. Kasım ayında suya indirilmesi planlanan Costa Smeralda, ‘denizlerin zümrütü’ olarak anılacak. Sıvılaştırılımış doğalgaz LNG ile çalışan, çevreye duyarlı düşük emisyon değerleri, akıllı teknoloji ve inovatif tasarımıyla Costa Smeralda yenilik ve ilkleriyle kruvaziyer sektörünü dönüştürmeye aday olduğunu şimdiden kanıtladı bile.

Costa Smeralda İtalyan misafirperverliğini ve İtalyan tarzını Akdeniz’le buluşturacak. Geminin her köşesi Piazza (meydan) konseptinden ilham alarak dizayn edilmiş. Bir anda kendinizi Roma’nın merdivenlerinde, Piazza di Spagna’da bulmanız mümkün. Daha fazla alan daha fazla özgürlük sunan Smeralda’da attığınız her adım Roma’nın sofistike ruhunu, dolce vita hayat tarzını hissetmenizi sağlayacak. Tasarım dükkanları ve eğlenceyi buluşturan Piazza Trastevere, Colosseo… Gökyüzü ve deniz arasında asılı ‘sykwalk’, İtalyan barları… İtalyan mutfağının eşsiz örneklerinin sunulduğu restoranlar…

Costa Diadema’dan daha uzun olan 337 metre uzunluğundaki Smeralda, 1522’si balkonlu olmak üzere 2612 kabine sahip. 11’i restoran olmak üzere 16 yemek alanı, 19 barı bulunuyor.

Vira Haber