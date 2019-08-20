Kum çalan çift altı yılla yargılanıyor

Sardinya’da tatil yapan ve hatıra amaçlı kum çalan çift, 6 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İtalyan adasının beyaz kumlu plajları çok iyi korunuyor. Bölgedeki kumu ada dışına çıkarmaya çalışanları epey sert cezalar bekliyor. Kamu malını çalma suçundan bir ila 6 yıl hapis cezası da bunlardan biri.

Fransız çift, arabalarının bagajında 14 plastik şişeye bölüştürülmüş 40 kilo kumla yakalandı. Kumu Sardinya'nın güneyindeki Chia'dan alan çift, bunun yasak olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre çift, Porto Torres'den Fransa'daki Toulon'a gidecek feribota binmek üzereydi. Bazı turistler, çevrimiçi satış için Sardinya’dan kum alıyor. 2017'den beri illegal sayılan bu uygulama için 3 bin euro'ya varan para cezaları veriliyor.

Bir sahilden kum almak büyük bir sorun gibi görülmese de bilim insanları, bunun son derece zararlı olduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan Sardinyalı çevrebilimci Pierluigi Cocco, bölgenin cazibe merkezlerinden kumlu sahillerin, hem erozyon hem de bölgeden kum kaçıran turist tehlikesi altında olduğunu belirtti.

“Sardinya'yı ziyaret eden turistlerin sadece bir kısmı vaktini 40 kg kum kazarak geçiriyor” diyen Cocco, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak bu miktarın yarısını, yıllık bir milyon turistin yüzde 5'iyle çarparsanız, bunun birkaç yıl içinde plajları ne denli azaltacağını görebilirsiniz.

Diğer yandan Fransız çift, bölgedeki ilk kum çalma vakası değil. Geçen yıl ağustos ayında, İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki bir İtalyan, Sardinya’nın kuzey sahilindeki Gallura plajından aldığı bir şişe kumla polise yakalanmış ve bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Vira Haber