Ailenizle Birlikte Bir Yelkenli Tatili Mümkün!

Ev konforunda lüks bir yelkenli deneyimi sunarak özellikle kadın kullanıcıların gönlünü fetheden YYachts modelleri, olağanüstü İtalyan tasarımı ve sadeliğiyle ünlü İskandinav tarzıyla ise kendine hayran bırakıyor.

Ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu YYachts, yalnızca lüks bir yatın sağlayabileceği en üst düzeyde rahatlığı sağlayan yelkenli modelleri ile kadın kullanıcılarının gönlünü fethediyor. Geniş gövde ve iç hacmi ile ev konforu yaşatan lüks yelkenliler, kullanışlı dış alanları ve sıcak iç dizaynı ile bir yelkenliden çok daha fazlasını sunuyor. Son teknolojiyle donatılmış mükemmel Alman mühendisliğinin eseri olan YYachts modelleri, olağanüstü İtalyan tasarımı ve sadeliğiyle ünlü İskandinav tarzıyla ise kendine hayran bırakıyor.

Zevkinize göre dizaynı edin

YYachts’ın her alanı, kişiye özel olarak değiştirilebilen modüler yapıda tasarlanıyor. Sipariş aşamasında sahibinin kişisel zevkine göre düzenlenebilen yelkenlilerin, mutfağından yatak odasına tüm yerleşim yeri değiştirilebiliyor. YYachts’ın özellikle kadın kullanıcılarını mutlu eden özelliği ise, iç tasarımına ait renk, döşeme ve materyallerinde seçim yapabilme imkânı sunması. Dekorasyonunda ahşabın sıcaklığından yararlanılan YYachts yelkenlileri, zamansız ve modern tarzıyla dikkat çekerken, lüks iç mekân tasarımıyla da fark yaratıyor. Aile ile birlikte keyifli bir tatil geçirebilecek geniş alanlara sahip olan yelkenlilerin güvertesinde yer alan iki kanepeli büyük oturma alanı ve çift kişilik katlanır masa ise, denizden gelen tatlı esintiler eşliğinde hazırlanan sofraları benzersiz kılıyor.

Yakıt tüketimi ve kullanım kolaylığı avantajı

Karbon fiber ve sürdürülebilir malzemeden üretilen YYachts yelkenlileri, hafifliği sayesinde hız ve performans sunarken, solar panelleriyle enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Hafif rüzgarlarda bile, rüzgâr hızı kadar hız yaparak, çok iyi performansla seyreden yelkenliler yakıt tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor. Otomatik kontrol sistemleri ile kullanım pratikliği yaratan YYachts modelleri ile geniş bir mürettebata ihtiyaç duymadan sadece iki kişiyle bile güvenle denize açılabiliyor. İki adet Nanni motoruna sahip YYachts’lar, manevra ve yanaşma kolaylığı sunarken, 2.2 metreye kadar inebilen teleskopik salmasıyla, sığ bölgelere, kıyıya ve marinalara güvenle yaklaşabiliyor.

Türkiye’de Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde sipariş alan ve tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretilen YYachts yelkenlilerinin teslimi, bir yıl içinde gerçekleştiriliyor.