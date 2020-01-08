Akademisyenler Kanal İstanbul’u tartışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul projesini akademisyenlerinin katılacağı çalıştayda masaya yatırılacak. Bugüne kadar kamuya açık tartışma ile değerlendirilmeyen Kanal İstanbul, ilk kez akedemisyenler eşliğinde görüşülecek. Çalıştayda, 2011 yılında kamuoyuna “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi'nin olası tüm etkileri etraflıca değerlendirilecek. Projenin, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras boyutunun yanı sıra, çevresel, toplumsal, hukuki yönleri de ele alınacak. Kanal İstanbul'un güvenlik, afet riski ve depremsellik konuları da uzmanlarca tartışmaya açılacak.

Kanal İstanbul çalıştayı herkese açık olacak

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, Kanal İstanbul web sitesi üzerinden kayıt yaptıran tüm İstanbullulara açık olacak. Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bildirge, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilerek tüm kamuoyuyla paylaşılacak.

Vira Haber