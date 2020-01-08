Karadeniz’de dere yatağına artık boru konulmayacak

Konulmuş büzler değiştirilecek

Doğu Karadeniz'inde yaşanan sel ve taşkınlıkları önlemek için rapor hazırlayan Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan yazılı açıklamada,Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, 5 ilin valiliklerin yanı sıra ilgili paydaş kurumların katıldığı toplantıda, taşkın olaylarının önlenmesi adına önemli bir karara imza atıldı. rüsubat hareketiyle tıkanıp, sel ve heyelanların oluşmasına neden olan beton büz uygulamasına ilişkin, oy birliğiyle yasak getirildi açıklandı. Oy birliğiyle alınan karara göre; bundan sonra Doğu Karadeniz Havzası'nda, hiçbir dere yatağına büz konulamayacağı vurgulandı. Açıklamada, konulmuş olan büzlerin de zaman içerisinde en az 2,5 x 2,5 metre boyutlarındaki menfezlerle değiştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun, "Doğu Karadeniz'de taşkın zararlarının azaltılması adına önemli bir adım atılmıştır." ifadesi yer aldı.

Vira Haber