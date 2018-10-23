Akar: Akdeniz ve Ege'de oldu bittiye izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yönelik tacize sert tepki gösterdi. Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi. Akar, terörle mücadele konusunda da kararlılık mesajı verdi.

Doğu Akdeniz'de Barbaros hayrettin paşa araştırma gemisine yönelik taciz ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi...

Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "seçkin gözlemci günü"nün tamamlanmasının ardından konuşan Akar, uyarı vurgulu açıklamasında "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye asla müsaade edilmeyecektir" ifadesine yer verdi...

Sözlerini ''Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli," diye sürdüren Akar, provokasyondan kaçınılması gerektiğini, Türkiye'nin yaşanacaklara sessiz kalmayacağını bildirdi...

Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasında terörle mücadele vurgusu da ön plana çıktı... Akar, "Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek" diye konuştu.

Vira Haber