Ege ve Akdeniz’de angajman kuralları değişiyor

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa gemisine, Yunanistan donanmasının botlarının tacizlerinin artmasının ardından harekete geçti.

Sonbaharla birlikte Doğu Akdeniz’de sözde tek taraflı ilan edilen, münhasır ekonomik bölge (MEB) sahalarında artacak sondaj hareketliliği ve Yunan tahrikine karşı Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri yeni angajman çalışmaları yaptı.

CESARET EDEMEYECEKLER

Buna göre, halen Türk denizlerindeki angajmanda, olası tacizlere misliyle karşılık vermek için serbesti getirildi. Angajman, tehdit seviyesine göre tedricen artarak uygulanacak. Tedrici olarak tanınan serbesti kapsamında, olası bir tehdit derecesine göre, emir yetkisinin gemi komutanına kadar alt kademeye devredilmesi mümkün hale gelecek.

Böylece Yunan donanmasının korsan manevralarına anında müdahale edilebilecek. Yeni angajman, Barbaros Hayrettin Paşa ve ilerleyen günlerde de Fatih sondaj gemisinin emniyetle çalışmasını ve olası engellemelerin Türk donanmasının kararlı tutumunu yansıtan bir karşılık bulmasını sağlayacak. Yunan donanmasının küstah ve hukuk tanımaz tacizlere cesaret etmesi engellenecek.

ÇALIŞMALAR AKSAMAYACAK

Aynı zamanda da çalışmaların aksamasının önüne geçilmiş olacak. Aksi takdirde sondaj gemilerimize yönelik en küçük engellemeye misliyle karşılık verilecek. Yunanistan Akdeniz’de gücü elinde bulunduran Türk donanmasına karşı ciddi bir hareketlilik gösteremiyor.

Rum Yönetimi de Türkiye’nin bu hamlesi karşısında ses çıkaramıyor. Şubat 2019’a kadar bölge, Barbaros Hayreddin Paşa dışındaki sismik ya da sondaj gemilerine kapatılmış durumda bulunuyor.

Vira Haber