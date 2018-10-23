Yunan Büyükelçi, Bakanlığa çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Kaynaklar, büyükelçinin neden bakanlığa çağrıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmiş ve Yunan fırkateyni Deniz Kuvvetleri unsurlarında engellenmişti.

Ayrıntılar geliyor…

Vira haber