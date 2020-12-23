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Akçakoca Sahilinde Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Akçakoca Sahilinde Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Liman mevkiinde su yüzeyinde hareketsiz haldeki yunusu fark eden çevredekiler, kendi imkanlarıyla balığı kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı. Yunusun nasıl öldüğü araştırılıyor.

Vira Haber

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