D-Marin Didim ve D Marin Turgutreis’ten Özel Kampanyalar

Doğu Akdeniz Çanağı’nın en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, Türkiye’de bulunan D-Marin Turgutreis ve D-Marin Didim marinalarında hayata geçirdiği yeni kampanyalarla misafirlerine büyük fırsatlar sunuyor.

D-MARİN TURGUTREİS’TE 15 METREYE KADAR OLAN TEKNELERE BÜYÜK AVANTAJLAR

D-Marin Turgutreis 15 metreden küçük tekneler için hayata geçirdiği kampanyasıyla misafirlerine büyük avantajlar sunuyor. 15 tekne ile sınırlı olan kampanya, 28 Şubat 2021 tarihine kadar yıllık bağlama sözleşmesi yapan misafirlere uygulanabiliyor.

D-MARİN DİDİM’ DEN KATAMARAN DOSTU KAMPANYA!

D-Marin Didim’in 10 tekne ile sınırladığı ve 28 Şubat 2021 tarihine kadar bağlama sözleşmesi imzalayan misafirlerine sunduğu paketinde ise katamaranlara özel neredeyse tek gövde bağlama fiyatına konaklama sunuyor.

Vira Haber