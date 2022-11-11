Cryptom Bosphorus Boat Show fuarı kapılarını açtı

ED Fuarcılık ve YATED Fuarcılık tarafından organize edilen ve YATED Derneği tarafından desteklenen ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda 350’den fazla tekne görücüye çıktı. Fuarda 150’nin üzerinde firma, 500’den fazla marka yer alıyor.

50 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda motoryat, yelkenli, katamaran, spor boat, megayat, sürat teknesi, bot, motor tekne ekipman ve aksesuarları, deniz bisikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergileniyor.

Fuar alanında bulunan teknelerin fiyatları 13 bin TL’den başlarken, 150 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Teknelerin toplam değeri ise 5 milyar TL’yi buluyor.

Vira Haber