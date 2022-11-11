Arkas’a Hizmet ve Altyapı Platformu Ödülü

Arkas şirketlerinden BİMAR tarafından yazılımı yapılan ARFLEET, sektör otoritelerince belirlenen regülasyonların gemi seyir halindeyken bile merkez tarafından kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

Son yıllarda önemi iyice artan bulut uygulamalarını bünyesiyle özdeşleştirmiş firmalar içerisinde en iyi bulut projelerini ödüllendiren “2022 Future of Cloud Awards” sonuçları açıklandı. CIO'lar, akademisyenler ve sektörün fikir liderlerinden oluşan jüri üyeleri, en başarılı bulut projelerini değerlendirdi. 6 kategoride yapılan yarışmada Arkas “ARFLEET- Akıllı ve Güvenli Deniz Filosu Yönetim Platformu” ile IaaS/PaaS (Altyapı ve Hizmet Platformu) kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Bilgi Sistemleri Direktörü Mert Oruz, CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız’ın elinden aldı.

Gemilerin liman devletleri ve diğer denizcilik otoritelerince (IMO, sigorta, klas kuruluşları vb) belirlenen personel ve gemi emniyeti, güvenlik ve çevre kurallarını gözeterek işletilmesinden sorumlu olan gemi işletmeleri, bu regülasyonlardan herhangi birine uymadığı durumlarda can ve mal kayıplarının yanı sıra yüksek para cezası ve prestij kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip Arkas, otoritelerce belirlenen regülasyonlar hakkında gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyor. Son olarak “ARFLEET- Akıllı ve Güvenli Deniz Filosu Yönetim Platformu’nu hayata geçirdi.

Uydu Bağlantısı Olmasa Dahi Veri Kaybı Yok

Hem günümüz teknolojilerini ve standartlarını destekleyecek hem de fonksiyonel iş ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm geliştirmek için harekete geçen Arkas Holding şirketlerinden Bimar, Arkas Deniz Ticaret Filosu’nun tecrübesini arkasına alarak TÜBİTAK desteği, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik Üniversitesi danışmanlıklarıyla özellikle geliştirdiği yazılımla hangi geminin gerekli regülasyonları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek gemi seyir halindeyken dahi düzenlemelerin yapılmasını sağlıyor.

Platform veri replikasyonu sayesinde de gemiler hareket halinde iken uydu bağlantıları olmasa dahi tüm gemilerden merkez veri tabanına çift taraflı senkronizasyonu destekleyerek bağlantı kurulunca bilgilerin merkeze iletilmesini sağlıyor. Dolayısıyla herhangi bir bilgi kaybı yaşanmıyor.

Ayrıca Det Norske Veritas (Norway) and Germanischer Lloyd (Germany) – (DNV GL) sertifikasına sahip platform bu sayede tüm dünya otoritelerince kabul görüyor.