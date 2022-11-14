DFDS Akdeniz İş Birimi, Yeni Intermodal Çözümü İle Yalova’dan Paris’e 6 Günde Ulaşacak

FDS Akdeniz İş Birimi, sürdürülebilirlik vizyonuyla intermodal çözümlerini genişletmeye devam ederken, 17 Kasım 2022 tarihinden itibaren Yalova’dan Fransa Séte’ye DFDS gemileriyle taşınan üniteler, sonrasında Paris’e tren yolu aracılığıyla taşınacak. DFDS Akdeniz İş Birimi, Eylül ayında Yalova-Sete hattındaki haftalık karşılıklı 5 sefere çıkardığı RoRo hizmetinin yanı sıra intermodal ağına bir yenisini daha ekleyerek sürdürülebilir hizmetlerini geliştiriyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Fransa & İspanya Rotası Direktörü Önder Başboğa yeni intermodal çözümü ile ilgili şöyle konuştu: “DFDS olarak sürdürülebilir hizmetlerimizi ve intermodal çözümlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 17 Kasım 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere Yalova’dan gemilerimize yüklenen üniteleri Séte limanından haftada karşılıklı 3 tren seferi hizmeti ile Paris’e 6 günde ulaştırarak Türk ihracatçıları ve müşterilerimize büyük bir zaman avantajı sağlayacağız.”

DFDS Demiryolu İş Birimi Ticari ve Performans Yönetimi Direktörü, Christina Mørup konu hakkında şunları söyledi: "Güvenilir aynı zamanda çevresel etkiyi azaltan ve teslimat sürelerini kısaltan bu yeni demiryolu hattını hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. DFDS global düzeyde deniz ve demir yolu taşımacılığını birleştiren intermodal taşımacılık çözümlerine yatırım yapmaya devam ediyor.”