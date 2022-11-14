Türk Armatörler Birliği İstanbul’da Meydana Gelen Terör Saldırısını Kınadı

13 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allh’tan rahmet, tüm yararlılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne ve masum halkına hiç tereddüt etmeden saldıran bu hainler asla hedeflerine ulaşamayacaklardır.

İnsanlık dışı hasletlerle hareket ederek cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlarımızın canına kasteden ve birçoğunun yaralanmasına sebep olanlar ve bu hain teröristleri destekleyenler şunu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür ve bu konuda gereken her türlü adımı atarak bu teröristleri ve destekleyenleri cezalandıracaktır.



Saygılarımızla

Türk Armatörler Birliği