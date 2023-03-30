Çanakkale'de Lüks Yat Mendireğe Çarptı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde özel bir şirkete ait lüks yat mendireğe çarptı.

Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan İngiliz bayraklı "Gemini" isimli 18 metre uzunluğundaki yat, henüz bilinmeyen nedenle Eceabat Yat Limanı'nın mendireğine vurdu.

Baş tarafından mendireğin bir bölümüne çıkan yatın kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.Çanakkale Boğazı'ndan geçecek diğer gemilerin kaptanları da kazayla ilgili bilgilendirildi.

Sahil Güvenlik ve Çanakkale Liman Başkanlığı görevlileri, olay yerine gelerek personelden bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de çevre kirliliği olup olmadığını kontrol etti.

Teknenin vinç yardımıyla kaldırılıp alt bölümünün kontrol edileceği, gerekli sörvey işlemlerinin ardından seyri konusunda karar verileceği öğrenildi.

Vira Haber