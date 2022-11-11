Patlama Nedeniyle Hasar Gören Balıkçı Gemisi'nde Onarım Başladı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Karadeniz açıklarında patlama nedeniyle hasar alan balıkçı gemisi tamir ediliyor.
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Limanda bulunan balıkçı gemisinin su altında kalan sağ ön tarafındaki hasar, su altı kaynak ekibi tarafından giderilmeye çalışılıyor.
Hasarlı bölgesine kaynak yapılan gemi kapsamlı bakım için İstanbul'a götürülecek.
İğneada'nın 3 mil açıklarında 9 Kasım Çarşamba günü balıkçı gemisinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana gelmiş ve gemi limana getirilmişti.
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