Çin Aşısı Türkiye'ye Geldi!
Çin'in geliştirdiği Sinovac aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
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Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ı taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği öğrenildi.
Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.
Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : çin aşısı, koronavirüs, sinovac
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