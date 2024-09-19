Akçakoca Sahilleri Boş Kaldı

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının Düzce'de 30 derecelerde seyretmesine rağmen Akçakoca'da sahiller boş kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye düşmesi, fındık sezonunun sonlarına gelinmesi ve okulların açılması sebebi ile Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısında sahiller boşaldı. Denizde dalgaların azalması, sakinliğin geldiği Akçakoca'da sahiller havadan drone ile görüntülendi.

Vira Haber