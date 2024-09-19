Akçakoca Sahilleri Boş Kaldı
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da deniz suyu sıcaklığının 25 derecelere kadar düşmesi sonrasında sahiller boş kaldı.
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Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının Düzce'de 30 derecelerde seyretmesine rağmen Akçakoca'da sahiller boş kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye düşmesi, fındık sezonunun sonlarına gelinmesi ve okulların açılması sebebi ile Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısında sahiller boşaldı. Denizde dalgaların azalması, sakinliğin geldiği Akçakoca'da sahiller havadan drone ile görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : Akçakoca Sahilleri, Düzce, Akçakoca
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