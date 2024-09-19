Corendon Airlines, Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali'ne Destek Veriyor

Festivalde, Corendon Kurumsal Kürek Takımı ile Corendon’un destek verdiği İTÜ Corendon Kürek Takımı da yarışacak. Ironman Fatih Topçu Corendon’un davetiyle festivale renk katarken, Sağlıklı Yaşam Koçu Ece Vahapoğlu’nun yarışmacılara yönelik yapacağı Warmup & Stretching etkinliği de yine Corendon’un katkılarıyla düzenlenecek.

Sektörel faaliyetlerini başarıyla sürdürürken sosyal sorumluluk çalışmalarına da öncelik veren Corendon Airlines, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Avrupa’nın spora en çok katkı sağlayan havayolu şirketlerinden biri olan Corendon Airlines, destek verdiği branşlar arasına kürek sporunu da ekledi. Corendon Airlines, 19-22 Eylül 2024 tarihlerinde Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenecek Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali ile iş birliği yapıyor. Deniz sporları alanında iddialı bir ekibe sahip olan Corendon, kurumsal kürek takımı ile yarışarak organizasyonda başarılı bir sonuç almaya çalışacak. Festivalde, hava yolu şirketinin destek verdiği İTÜ Corendon Kürek Takımı da mücadele edecek.

Fatih Topçu, yarışlara konuk olacak

Festivalin ikinci gününde liseler ve üniversiteler arası, üçüncü gününde şirketler arası, son gününde ise kulüpler arası kürek yarışları yapılacak. Corendon, İTÜ Corendon Kürek Takımı'nın da katılacağı 20 Eylül'deki yarışa Triatlet ve Youtuber Fatih Topçu'yu davet edecek. Sporseverlerin "Asla Durma" söylemiyle de tanıdığı Ironman Fatih Topçu, yarışları katılımcılarla birlikte izleyecek.

Ece Vahapoğlu ile Warmup & Stretching etkinliği yapılacak

Corendon, şirketlerin kürek takımlarının kozlarını paylaşacağı üçüncü günde ise festivalin programını zenginleştiren bir etkinlik gerçekleştirecek: Sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu’nun katılacağı Warmup & Stretching etkinliği, 21 Eylül'de saat 09.30’da tüm kurumların yarışçılarına yönelik olarak düzenlenecek.

Ünlü isimler konser verecek

Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali, dört gün boyunca dopdolu bir programla gerçekleşecek. Festival kapsamında liseler, üniversiteler, şirketler ve kulüpler kendi kategorilerinde nefes kesen yarışlara imza atarken, katılımcılar da festivale özel sürprizlerin tadını çıkaracak.

Festivalde, kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı kürek yarışlarının yanı sıra; gün boyunca farklı deneyim ve gösteriler, Zeynep Bastık, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Murat Dalkılıç, Sıla gibi ünlü isimlerin vereceği konserler katılımcılarla buluşacak. Ayrıca, festival coşkusunu geceye taşıyan özel after party'ler etkinliğe renk katacak.

Vira Haber