İstanbul Boğazı’ndan Geçen Yüzer Havuz Havadan Görüntülendi

Yüzer havuzun boğazdan geçtiği anlar dron ile havadan görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı’ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı” denilmişti. Rus Bandıralı PD-30 isimli yüzer havuzun, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor. Boğazdan geçen yüzer havuza, 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik ediyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Vira Haber