İstanbul Boğazı’ndan Geçen Yüzer Havuz Havadan Görüntülendi
Haydarpaşa Limanı’ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.
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Yüzer havuzun boğazdan geçtiği anlar dron ile havadan görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı’ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı” denilmişti. Rus Bandıralı PD-30 isimli yüzer havuzun, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor. Boğazdan geçen yüzer havuza, 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik ediyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Yüzer Havuz
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