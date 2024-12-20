Akçakoca'da Balıkçıların Ağları Doldu, 9 Kiloluk Levrek Yakalandı

Batı Karadeniz'in gözde sahil ilçesi Akçakoca'da balıkçılar, av sezonunda bereketli bir gün geçirdi. Gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına kırlangıç balığı, pisi balığı ve tam 9 kilo ağırlığında dev bir Karadeniz levreği takıldı. Bu balık çeşitliliği, hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tezgahları şenlendirdi.

Avlanan balıklar, farklı fiyatlarla satışa sunuldu. Özellikle 9 kilo ağırlığındaki Karadeniz levreği kilogramı 650 TL'den alıcı bulurken, kırlangıç balığı 350 TL, pisi balığı ise 400 TL'den satışa çıkarıldı. Aynı tezgahlarda hamsi, barbun, mezgit ve palamut 200 liradan, istavrit ise 100 liradan satışa sunuldu.

Vira Haber