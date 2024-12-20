Denizci Fenerbahçeliler Yeni Yıl Coşkusunda Buluştu

Derneğin kurucu ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere birçok üye, Caddebostan’da düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek Fenerbahçe’nin denizci ruhunu coşkuyla kutladı.

Parti, denizci temalı forma ve flamaların renk kattığı bir atmosferde gerçekleşti. Üyeler, DJ performansı ve canlı müzik eşliğinde Fenerbahçe marşlarına hep birlikte eşlik ederek yeni yıl coşkusunu yaşadı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formanın açık artırmayla satılmasıydı. 10 bin TL’den başlayan açık artırmada forma, Mehmet İnce’ye 60 bin TL’ye satıldı.

Denizci Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Barış Türkmen, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, dernek olarak spor ve denizcilik kültürünü bir arada yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkmen, “Bu anlamlı geceyle, üyelerimizin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdik. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum” dedi.

Denizci Fenerbahçeliler Derneği’nin bu geleneksel gecesi hem Fenerbahçe sevgisini hem de dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Vira Haber