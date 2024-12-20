Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber