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Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı

Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı

 Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 21 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde Ege Denizi’nde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber 


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