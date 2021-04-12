Akdamar Adası'nda İlkbahar Güzelliği
Van'da Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuştu.
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Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzara sergiliyor.
Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.
Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.
Vira Haber
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