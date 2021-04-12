İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Akdamar Adası'nda İlkbahar Güzelliği
Akdamar Adası'nda İlkbahar Güzelliği

Akdamar Adası'nda İlkbahar Güzelliği

Van'da Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuştu.

A+A-

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzara sergiliyor.

20210411-2-47772199-64164176-web.jpg

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

20210411-2-47772199-64164184-web.jpg

Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

20210411-2-47772199-64164178-web.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 311 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.