Liseli Denizciler Düzenleme Bekliyor

Hürriyet’ten Abdullah Şanlı’nın haberine göre 2017 yılında kadar deniz liselerinden mezun olan öğrenciler iç hacmi 3 bin grostona kadar olan gemilerde çalışabiliyorlardı. Ancak ehliyetleri sınırlandırıldı. Bu sene mezun olacak öğrenciler en fazla 500 grostonluk küçük gemilerde çalışabilecek. Dev gemilerde kaptanlık yapmayı hedefleyen öğrenciler bu şekilde iş bulma imkanlarının kısıtlandığını söyleyerek yeni bir düzenleme yapılmasını istiyor.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE ŞARTI

Denizcilik, üç tarafı sularla çevrili Türkiye’de en önemli sektörlerden biri. Bu sektör için ülke ve dünya deniz ticaret filosuna gemi adamı yetiştiren birçok kurum var. Bunlardan biri de İstanbul Beşiktaş’taki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Boğaza nazır bu okulda öğrenciler denizciliğe dair her şeyi öğreniyor. Geleceğin gemi adamları, bir gün kaptan köşkünde oturmayı hayal ettikleri dev gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişini izleyerek dört yıl boyunca güverte, gemi makinaları ve elektronik haberleşme alanlarında eğitim alıyor. Ancak bir an önce mezun olup çalışmayı hayal ettikleri o büyük gemiler artık çok daha uzakta onlar için. Çünkü mezun olduklarına aldıkları ehliyet sadece 500 grostonluk, yani sadece küçük gemilerde çalışmaya uygun. Daha büyük gemilerde çalışmak içinse dört yıllık üniversite bitirmek zorundalar. “Bu okullardaki eğitim amacının dışına çıkmış oluyor” diyen okul müdürü Erol Gündoğdu konuyla ilgili şöyle konuştu:FAZLASINI İSTİYORUZ

“Denizcilik Türkiye’de değil dünyanın da olmazsa olmaz sektörüdür. Üç önemli unsur var; deniz, gemi ve insan. Sektörün en önemli unsuru da gemi adamları. Biz bu okulda gemi adamları yetiştiriyoruz. Ancak ehliyet derecesinin 3 bin grostondan 500’e düşürülmesi bizim için büyük problem oldu. Bunun tekrar 3 bine hatta daha da yukarıya çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü artık 500 grostonluk tekne kalmadı. Öğrencilerimizin kullanacakları tekne yok. Okul eğitimi amacının dışına çıkıyor. Dolayısıyla talebimiz yeniden eski haline dönmesi ya da daha yukarılara çıkarılması. Proje yürütme kurulumuzun bu konuyla ilgili tavsiye kararı var. Okul olarak da girişimlerimiz var. Yakın zamanda sonuç bekliyoruz.

HAZIRLIK SINIFI AÇIYORUZ

Denizciliğin ortak dili İngilizce olduğu için denizcilik okullarında da hazırlık sınıflarının olması gerekiyor. Önümüzdeki yıl bizim okulumuzda hazırlık sınıfımız açılacak. Dolayısıyla hem Milli Eğitim hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denizciliğe büyük önem veriyor. Burası tarihi bir okul ve denizcilik eğitiminin ilk başladığı okullardan bir tanesi. Biz bu geleneği ve denizlik eğitiminin amiral olma pozisyonunu devam ettirmeye çalışıyoruz.”

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ BÜYÜK

Ceyda Cansın Öz (Öğrenci): Okuldan aldığımız eğitimle birçok şey yapabiliriz ama verilen ehliyetle pek bir şey yapamıyoruz. Daha büyük gemilerde çalışmak istiyorum.

Serhan Kılıç (Öğrenci): Önce üniversiteye gidip daha sonra uluslararası gemilerde kaptanlık yapmak istiyorum. 3 bin groston üstü gemilerde sefer yapmak beni denize daha hakim kılacak. Hedefim büyük gemilerde çalışmak.

Ümran Sarıkaya (Öğretmen): Makina dalından mezun olan öğrencilerimizin de ehliyet dereceleri düşük maalesef. 750 kw dediğimiz makine gücüne kadar olan gemilerde çalışabiliyor. Bunun da artırılmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerin ehliyet konusunda sınırlıya düşmeleri moral olarak onları da düşürüyor.

Enver Tafrahlı (Gemi kaptanı): Bizim gemi büyük olduğu için stajyerlerimiz her imkana sahipler. Buraya gelen öğrenci 2 ay içinde gemiye dair hemen hemen her şeyi bilir vaziyete geliyor.

Vira Haber