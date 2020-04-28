Akdeniz Açıklarında Gaz Bulgusuna Rastlandı

Enerji Bakanı Rimun Gacar, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan deniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmaları çerçevesinde şubat ayında çalışmalarına başlanan keşif kuyusunun bittiğini söyledi.

Sondaj çalışmalarının ilk verilerine göre 1500 metrelik kuyunun jeolojik katmanlarının farklı derinliklerinde gaz bulgularına rastlandığını vurgulayan Gacar, "Bununla birlikte herhangi gaz rezervi varlığı henüz doğrulanmadı." dedi.

Bakan, 4. bloktaki ilk arama kuyusundan edinilen bilgilerin, 9. bloktaki arama çalışmalarına eşlik eden analiz işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vira Haber