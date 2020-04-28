Akdeniz Açıklarında Gaz Bulgusuna Rastlandı
Lübnan hükümeti, Akdeniz açıklarında yapılan ilk gaz ve petrol arama kuyusunda gaz bulgusuna rastlandığını açıkladı.
A+A-
Enerji Bakanı Rimun Gacar, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan deniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmaları çerçevesinde şubat ayında çalışmalarına başlanan keşif kuyusunun bittiğini söyledi.
Sondaj çalışmalarının ilk verilerine göre 1500 metrelik kuyunun jeolojik katmanlarının farklı derinliklerinde gaz bulgularına rastlandığını vurgulayan Gacar, "Bununla birlikte herhangi gaz rezervi varlığı henüz doğrulanmadı." dedi.
Bakan, 4. bloktaki ilk arama kuyusundan edinilen bilgilerin, 9. bloktaki arama çalışmalarına eşlik eden analiz işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Vira Haber
Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.