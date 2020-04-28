TOBB Nefes Kredisi Denizcilere Nefes Verecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, COVİD-19 salgınının ekonomideki etkilerine karşı başlattığı “TOBB Nefes Kredisi”nin deniz taşımacılığı ve deniz turizminde faaliyet gösteren Deniz Ticaret Odası üyesi küçük işletmelere nefes olacağını söyledi.

Hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelere parasal kaynak, vergi erteleme ve istihdamın korunmasına yönelik destekler verildiğini hatırlatan Öztürk, yüzde 7.50 gibi çok uygun faizli, 2020 yılında ana para ve faiz ödemesiz TOBB Nefes Kredisi ile 6 milyar liranın üzerinde tutarda bir kredinin işletmelere aktarılacağını söyledi.

Öztürk, “Önümüzdeki günlerde daha fazla bankanın katılımı ile genişlemesi öngörülen Nefes Kredisi, TOBB’a bağlı tüm oda ve borsaların elbirliği ile gerçekleşecek. 2018 cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen tüm üyelerimiz kredi kullanabilecek. Krediden faydalanmak isteyen üyeler, odalara gelmeden e-belge olarak da belgelerini alabilecek. Salgın nedeniyle işleri azalan denizciliğin 48 alt sektöründeki üyelerimiz bu destek ile hem can suyuna kavuşacaklar hem de moral kazanacaklar. En zor zamanlarda bizlerin yanında olan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Vira Haber