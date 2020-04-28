'Dev İhracat Treni'nin Yükleri Hazar'a Açıldı

Kars'tan 18 Nisan'da hareket eden "dev tren"in yükü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre uzaklıkta olan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanına boşaltıldı.

Trenin taşıdığı konteynerlerden 20'si Azerbaycan'da kalırken, 24'ü Kazakistan'a ait "Türkistan" yük gemisine yüklenerek Aktau Limanına hareket etti.

Konteynerlerden 30'u Türkmenistan'ın Türkmenbaşı, 8'i ise yine Kazakistan'ın Kurık Limanına gönderilecek.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında işletilen en uzun tren olma özelliği taşıyan trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme taşındı. Tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapıldı.

Vira Haber