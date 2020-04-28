Trabzon Limanı Fatih'i Bekliyor

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih"in Karadeniz'deki faaliyetleri için Trabzon Limanı olarak hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 1 ay önce "Fatih" sondaj gemisinin Karadeniz'e açılmasıyla ilgili görüşmelere başladıklarını anlatan Ermiş, geminin boğazlardan geçebilmesi için üzerindeki kulenin sökülmesi gerektiğini ve bu işlemin yapılması için şu anda Haydarpaşa Limanı'nda bulunduğunu ifade etti.

Ermiş, "Fatih" sondaj gemisinin boğazlardan geçmesinin ardından adresinin Trabzon Limanı olacağını ancak bu sürecin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını aktardı.

"1600 TON KALDIRMA KAPASİTELİ VİNÇ KURULACAK"

"Fatih" sondaj gemisine yapılacak montaj çalışmalarında faaliyet gösterecek bir vincin Trabzon Limanı'na kurulacağını kaydeden Ermiş, 1600 ton kaldırma kapasiteli ve 1200 ton kendi ağırlığında devasa bir vinç kurulacağını, bu vincin parçalarının da geçtiğimiz günlerde geldiğini ve tahliyesinin yapıldığını belirtti.

Vira Haber