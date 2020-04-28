Mersin Limanında Acenteler Başvurularını Elektronik Evrakla Yapabilecek

MIP'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün geçen hafta 'Korona Virüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında Denizcilik Sektörü İçin Alınan Tedbirler' başlığıyla yayınladığı genelge kapsamında gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi. Buna göre, Genel Müdürlüğün tedbirler çerçevesinde ilan ettiği "Acente personelinin liman başkanlıkları ile temasını en aza indirmek için tedbir amaçlı olarak pandemi süresince yazılı başvuru evrakı elektronik evraka çevrildi" kararı Mersin Limanında da yapılmaya başlandı.

Vira Haber