Akdeniz ısınıyor! Rusya 3 yeni gemi daha gönderdi

Rusya, Suriye'nin İdlib kentinde militanlar tarafından sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı provokasyonunun planlandığı istihbaratına ulaştıklarını öne sürmesinin ardından Akdeniz'e Kalibr füzesi donanımına sahip iki fırkateyninin yanı sıra bir mayın gemisi daha gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu’ndan Amiral Grigoroviç ve Amiral Essen fırkateynleri Akdeniz’deki Rus donanmasına katılması için yola çıktı.

Gemiler nihai güzergâhlarına varmadan önce yol üzerinde sahte düşman hedeflerini tespit ve izleme tatbikatı gerçekleştirdi. Bu gemilerin ardından aynı filodan Valentin Pikul isimli bir mayın gemisi de Suriye kıyılarına gitmek üzere gönderildi.

Öte yandan bu adım Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye’ye karşı yeni bir bombardıman gerçekleştirme hazırlığında olduğu uyarısını yaptığı bir dönemde geldi.

Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, dün İdlib’de militanlar tarafından 2 gün içinde yeni bir kimyasal silah provokasyonunun planlandığını ve bu provokasyon üzerinden Şam’ın suçlanmak istendiğini öne sürmüştü.

Vira Haber