TDİ, TRANSBAŞ hisselerini özelleştiriyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ'de, Trabzon Serbest Bölge İşleticisi AŞ'nin (TRANSBAŞ) yüzde 4,636 oranında hissesi bulunuyor. Şirket, hisselerini satış yöntemiyle özelleştirmeye karar verdiğini duyurdu.

TDİ AŞ'nin TRANSBAŞ'taki 1 milyon 650 bin liralık sermayesinde bulunan yüzde 4,636'lık hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi Resmi Gazete'ni bugünkü sayısında yayımlandı. İhalenin kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık yöntemiyle yapılacağı açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat olarak 50 bin bira ödemesi gerekiyor. Bu bedel ile katılımcılar ihale şartnamesini satın alacak ve teklifleri TL üzerinden verecek.

İhalenin son günü 26 Eylül olarak belirtilirken komisyon tarafından gerekli görülmesi üzerine pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabileceği bildirildi.

TDİ’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kuruluşumuz, TRANSBAŞ - Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.’nin 1.650.000.- TL’lik sermayesinde bulunan %4,636 oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Arttırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilecekler için “İhale Şartnamesi” nin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluşumuzun İstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Karaköy Ticari Şubesi nezdinde bulunan TR97 0001 5001 5800 7292 3011 53 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek hissenin İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında veya şartname bedeli Kuruluşumuz veznesine nakit olarak yatırılarak, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 27/08/2018 Pazartesi gününden itibaren temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

3 - İhaleye katılabilecekler katılacakları taşınmaza ilişkin tekliflerini, İhale Şartnamesi de dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, Kuruluşumuzun aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir.

4 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

* Türk Lirası veya,

* Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, Kuruluşumuzca kabul edilecek, Kuruluşumuz lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

5 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Kuruluşumuz son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Vira Haber