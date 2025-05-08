Akdeniz Kıyılarının Geleceği Muğla’da Konuşuldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, AViTeM ve Fransız Enstitüsü iş birliğinde, Fransa’nın Nice kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) öncesinde önemli bir hazırlık çalışmasına ev sahipliği yaptı. Akdeniz kentlerinin denizle ilişkisini sürdürülebilirlik perspektifiyle yeniden değerlendirmek ve ortak çözümler geliştirmek amacıyla UNOC 4’üncü Hazırlık Semineri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.

Kıyıların geleceği için uluslararası dayanışma

Seminerin ilk gününde Türkiye Fransız Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Fabien Flori’nin moderatörlüğünde düzenlenen ‘Yuvarlak Masa: Öncü Bölgeler, Yeni Kara-Deniz Anlaşması’ başlıklı oturumda, öncü bölgeler arasında yürütülen deniz koruma girişimleri ve bu deneyimlerin bölgesel dayanıklılığa katkısı konuşuldu.

Akdeniz’in kıyı mirası için ortak yol haritası

‘Akdeniz'in Geleceği İçin Aktif Bir Kaynak Olarak Somut ve Somut Olmayan Mirasın Korunması ve Desteklenmesi’ başlıklı ikinci yuvarlak masa toplantısında, ‘Akdeniz’in Sesi" belgesine eklenecek muhtemel taahhütler ve öncelikli projeler belirlendi. Toplantıda, Akdeniz kıyılarının korunması ve geliştirilmesine yönelik karşılaşılan riskler, yasal düzenlemeler ve miras değerleri ele alındı.

Seminerin ikinci gününde ise, alanında uzman katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, Akdeniz’in kıyı mirasının geleceğine ilişkin çözüm önerileri üzerinde durdu.

Gonca Köksal: "Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur"

Seminerin ikinci günü, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Köksal, "AViTEM’ seminerine ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu seminer, UNOC’a yönelik önemli bir hazırlık sürecinin parçası niteliğinde. Bu seminer bize Batı ve Doğu Akdeniz’de benzer gerçekliklerin yaşandığını fark etme fırsatı sunuyor. Aramızda güçlü ortak noktalar varken, Akdeniz’i korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

Bu seminerin amacı, kültürel ve doğal mirasımızı daha güçlü bir şekilde koruyacak kamu politikaları üzerine düşünmek, istişare etmek ve ortaklaşa adımlar atmaktır" dedi.

Leger, "Akdeniz’in Ortak geleceği için dayanışma ve katılımcı demokrasi"

AViTEM Genel Müdürü ve 2021-2024 Fransız Büyükelçisi François-Xavier Leger, "Akdeniz binlerce yıllık bir alan. Şu an çevre yönünden sorunlar yaşayan bir alan. Amacımız, Akdeniz bölgelerinin ve paydaşlarının bilgi birikimini ve ortak varlıklarını geliştirmek ve çoklu krizler karşısında bölgesel dayanıklılık için yenilerini geliştirmektir. AVITEM, özellikle gençleri ve sivil toplumu sürece dahil ederek katılımcı demokrasiyi güçlendirmeyi hedeflemekte, bu doğrultuda cinsiyet eşitliğini de esas almaktadır. Akdeniz çevresindeki kolektif direnci artırmaya çalışıyoruz. UNOC’un temel hedefi okyanusların devamlılığını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek. Bugün Muğla’da yaptığımız bu çalışma çok değerli . Bu buluşmayla, Akdeniz’in sesi olarak ortak mesajımızı uluslararası düzeyde ifade etmeyi amaçlıyoruz. İki gündür yürüttüğümüz bu proje; farkındalık oluşturma, düşünceyi yansıtma ve bellek kültürünü güçlendirme açısından paha biçilemez bir fırsattı. Bu değerli imkânı sunan tüm paydaşlara ve katkı sağlayan katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Agns Rampal: "Birlikte çözümler üretme kapasitemiz yüksek"

Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AViTEM Başkanı Agns Rampal, Akdeniz bölgesinin tüm yerel aktörlerinin, küresel düzeyde ortak bir ses oluşturması ve iklim değişikliğine karşı direnci artırma yönünde bölgeyi öncü bir alan hâline getirecek ortak taahhütler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Agns Rampal, "Buluşmamızın temel amacı, UNOC Dünya Okyanus Zirvesi’ne hazırlık sürecinde bir adımı gerçekleştirmektir. Akdeniz, ortak sorumluluk ve kolektif zekâyla geleceğimizi birlikte inşa edebileceğimiz bir alandır. İş birliği girişimleri geçmişte de gösterdi ki, birlikte çözümler üretme kapasitemiz yüksek. Artan kriz sıklığı ve şiddeti karşısında, ortak bir vizyonla hareket etmeli, 2050 ve 2100 gibi uzak hedefleri planlarken bugünden eyleme geçmeliyiz. Bu sürecin sonunda ortaya çıkacak olan ‘Akdenizlilerin Sesi’ başlıklı ortak bildiri, UNOC3 zirvesinde tüm dünyayla paylaşılacaktır. Ortak bir gelecek için ortak anlamlar oluşturmak, değer sistemlerini paylaşmayı ve demokratik bir tartışma ortamını gerektirir" diye konuştu.

Başkan Aras: "Kıyılarımız istilacı türler tarafından ele geçirilmiş durumda"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün bizi bir araya getiren şey, hem güçlü bir bağlılık hem de bir farkındalıktır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Gökova Körfezi ve kıyılarımız, istilacı türler tarafından ele geçirilmiş durumda. Bu türlerin yayılımını sınırlayabilmek için yeni düşünme biçimleri ve etkileşim yolları geliştirmek zorunda kaldık. Bu seminerin temel amacı, ‘Küresel düşün, yerel hareket et’ anlayışını hayata geçirmektir. Çünkü Batı ve Doğu Akdeniz’in birçok ortak sorunu ve gerçeği bulunmakta; bu nedenle geleceği birlikte düşünmeleri bir zorunluluktur. Bu sadece bizim değil, çocuklarımızın da geleceğidir. Farkındalık önemlidir; ancak asıl belirleyici olan, farkındalıktan sonra atılacak somut adımlardır. Biz kamu görevlilerinin temel sorumluluğu, etkili ve verimli kamu politikaları uygulamak ve halkı karar alma süreçlerine dâhil etmektir. Muğla bölgesinin ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde iki ana alanda yoğunlaşmaktadır: tarım ve turizm. Tarım ve turizm, çoğu zaman birbirinden bağımsız görülse de uzun vadede çevresel riskler açısından örtüşmektedir. Bu nedenle bizler, her iki alandaki aktörleri desteklemek ve birlikte çözüm üretmekle yükümlüyüz. Bu seminer ise, Haziran ayında yapılacak Kıyı Şehirleri Koalisyonu toplantısı ve UNOC (Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı) süreci kapsamında, bu sorunlara dair ortak düşünme ve iş birliği zeminini oluşturmaktadır" dedi.

Vira Haber