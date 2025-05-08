Karadeniz’de Boğulma Olaylarının Önüne Geçilecek

Düzce’nin deniz turizminin merkezi olan Akçakoca’da Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katıldığı ‘İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu’ toplantısı yapıldı. Toplantıda sahil ve plajlarda alınacak tedbirler konuşuldu.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, "Turizm kenti olan ilçemizde boğulma vakası yaşanmadan güzel bir turizm sezonu geçirebilmek için alınması gereken bütün tedbirleri masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

Vira Haber