Sinop'ta Spor ve Deniz Kültürü Konuşuldu

Bir kafede düzenlenen ve Doç. Dr. Cenk Demir’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşan Nejdet Kanal, kentin spor tarihi ile denizle kurduğu kültürel bağlar hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Kanal, Sinop’ta bir dönem faaliyet gösteren Amerikan radar üssünün, özellikle basketbolun tanıtımı ve yaygınlaşmasında önemli rol oynadığını belirtti. Radar üssünde görevli Amerikalı personelin, kent halkı ile spor aracılığıyla kurduğu ilişkilerin, basketbolun Sinop’ta sevilmesine öncülük ettiğini söyledi. Sinop’un kimliğini şekillendiren deniz yaşamına da değinen Kanal, çocuk yaşlardan itibaren gelişen yüzme alışkanlığı, mendirek ve liman bölgesinin kent halkı için taşıdığı anlam ve kabotaj bayramlarında düzenlenen geleneksel yarışmaların, kent kültürünün önemli ögeleri olduğunu vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların da katkılarıyla interaktif bir şekilde devam ederken, deniz ve spor kültürünün Sinop’un sosyal dokusundaki yeri bir kez daha gözler önüne serildi.

Vira Haber