Sezonun İlk Kruvaziyeri Samsun’da

Geçen yıl da birçok sefer düzenleyen kruvaziyer, bu sezonun açılış seferi kapsamında bugün öğle saatlerinde Samsun Limanı’na yanaştı. Turist kafilesini Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş karşıladı. Gelen turistlerin acenteler aracılığıyla belirlenen tur programlarına yönlendirildiğini belirten Demirtaş, Hıdırellez şenliklerinin ardından kruvaziyer seferinin başlamasının turizm sezonu açısından sevindirici olduğunu ifade etti. Demirtaş, "Samsun, kilometrelerce sahil şeridi, 10 bin yıllık tarihi ve Cumhuriyet yolculuğundaki önemi ile çok kıymetli bir şehir. Turizm potansiyeli yeni yeni fark edilen Samsun’da doğa, deniz, dağ ve ova gibi zenginlikleri turistlerin beğenisine sunmak için çalışıyoruz" dedi.

"Tüm paydaşlarla birlikte turizmde Samsun’un payını artıracağız"



Öte yandan turistler, Samsun ve Amasya'da ziyaretlerde bulunacaklar. Gemi akşam saatlerinde Samsun'dan demir alacak.

Vira Haber