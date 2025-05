Bandırma ve Gönen Sahillerinde Müsilaj Yüzeye Çıktı

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren müsilaj, Bandırma merkez sahilinde ve Gönen'in Denizkent sahilinde yüzeye çıkarak yoğunlaştı. Sahilde oluşan köpüksü tabakaya çevre sakinleri ve ziyaretçiler tepki gösterdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Aylardır söylüyoruz dilimizde tüy bitti. Müsilaj oluştu dedik. Ekim ayı sonu itibariyle. Tedbir alınmazsa bu gittikçe yayılacak dedik. Yayıldı. Örümcek ağı gibi Marmara Denizi'nin her tarafını sardı. Hatta Kuzey Ege'ye geçti. "Eğer tedbirleri sıkı bir şekilde alırsak yüzeye çıkma ihtimalini azaltırız, zararlarını azaltırız" dedik. Tedbirleri almadık ve artık müsilaj yüzeye çıkmaya başladı.

14 Santigrat dereceyi geçti Marmara Denizi yüzey sıcaklıkları. Dolayısıyla kritik sıcaklık eşiği burasıydı. Bu sıcaklıktan sonra önümüzdeki günlerde dalga olmadığı sürece rüzgar olmadığı sürece yoğun şekilde Marmara Denizi'nin her tarafında yüzeyde müsilaj göreceğiz. Çok yazık. Müsilajı sadece yüzeyde gördüğümüzde korkuyoruz. Halbuki müsilajın esas zararı yüzeye çıktığındaki değil denizin dibindeki ekosisteme verdiği zarar.



Müsilajla kaplı yerleri insanlar gördükçe denize girmekten kaygı duyacaklar. Acilen 2021 yılı içinde tüm tarafların altına imza attığı, yedi ilin belediye başkanı, yedi ilin valisi ve çevre bakanı, meclis ve çevre komisyonu başkanı tarafından imzalanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın ruhuna geri dönmemiz lazım. Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre bile atığı arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı. Daha fazlasına tahammülü yok. Acilen hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız lazım.

Şimdi müsilaj yüzeye çıktığı andan itibaren vatandaşlar yoğun şekilde ‘denize girebilir miyiz', ‘balık yiyebilir miyiz' diye sormaya başlayacaklar. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri, Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin çok acil bunlarla ilgili ölçümler, analizler yapıp kamuoyuyla sürekli paylaşması lazım. Vatandaşların kaygılarını gidermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bandırma Körfezi'nde uzun yıllardır dalgıçlık yapan Atilla Kökkıran ise, "Daha önce doğal müsilaj kışın kısa süreli olurdu, sonra kaybolurdu. Şimdi kimyasal atıklar, kanalizasyon, deterjanlar farklı reaksiyonlar oluşturuyor. Çift kabuklulara çok büyük zarar verdi. Her geçen gün reaksiyon değiştiriyor, denizdeki canlı yaşamını tehdit ediyor" dedi.

Bandırma sahilinde vatandaşlar da rahatsızlıklarını dile getirdi. Üniversite öğrencisi Sıla Yılmaz, "Burada üniversite öğrencisiyiz ve hava son zamanlarda çok güzel. Hani dışarı çıkalım, oturalım, bir çekirdek kola yapalım diye sahile geliyoruz ama denizin hali ortada. Kokusu olsun, denizin pisliği olsun hem bize zarar veriyor hem de canlılara yazık oluyor. Rahatsız oluyoruz" diye konuştu.

Sabah balık tutmaya gelen Rasim Işık ise, "Gerçekten çok kötü bir manzara. Nedenini bilmiyoruz ama bunu sonucunda insanların yaptığını düşünüyorum. Sonuçta bunu yapan bizleriz. Gerçekten çok kirli bir şey" ifadelerini kullandı.

Vira Haber