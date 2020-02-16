Akdeniz ve Ege sahilleri doldu

Türkiye’nin Batı Akdeniz ve Güney Ege bölgelerinde baharı aratmayan günler yaşanıyor. Sıcak havanın haftasonuna denk gelmesiyle vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığını 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda yürüyüş yaptı, bazıları ise güneşlendi.

Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de güneşli bir gün yaşandı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler ve kent yaşayanları, kıyı şeridinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Marmaris ilçesinde Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturanlardan bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise deniz kenarında oturarak güneşin keyfini yaşarken bazı aileler çocukları ve köpekleriyle plajda oynadı.

Vira Haber